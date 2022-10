DFB-Pokal: Freiburg mit Last-Minute Sieg - Elfer-Drama in Paderborn

Am frühen Mittwochabend setzt sich der SC Freiburg in letzter Minute durch. Werder Bremen scheitert im Elfmeterschießen.

Am Ende reicht es doch!

Erst mit einem Kraftakt in der Verlängerung hat der SC Freiburg das frühe Aus im DFB-Pokal verhindert. 151 Tage nach dem Endspiel von Berlin rettete sich das Team von Trainer Christian Streich durch ein spätes Tor von Michael Gregoritsch zum 2:1 (1:1, 0:1) gegen den Zweitligisten FC St. Pauli ins Achtelfinale. (DATEN: Ergebnisse und Spielplan des DFB-Pokals)

Matthias Ginter (90.+3) erzwang mit seinem Ausgleichstor in der Nachspielzeit die Verlängerung, nachdem Lukas Daschner (42.) die Hamburger vor 33.500 Zuschauern in Führung gebracht hatte. Gregoritsch sorgte in der 119. Minute für die Entscheidung zugunsten der Breisgauer.