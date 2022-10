DFB-Pokal: Kobel und Bellingham rretten schwachen BVB in Hannover - Adeyemi sieht Rot

Ein Eigentor in der 11. Minute durch Bayern-Leihgabe Bright Arrey-Mbi, der einen eigentlich harmlosen Schuss von Youssoufa Moukoko ins eigene Netz beförderte, legte den frühen Grundstein zum 2:0-Sieg gegen Hannover 96. (DATEN: Ergebnisse und Spielplan des DFB-Pokals)

Jude Bellingham, der selbst gefoult wurde, sorgte in der 71. Minute per Elfmeter für den Endstand. Karim Adeyemi sah in der 86. Minute wegen einer Notbremse die Rote Karte.