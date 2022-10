Borussia Mönchengladbach mit Sommer-Update: WM wohl nicht in Gefahr

Borussia Mönchengladbach muss in den nächsten Partien auf Yann Sommer verzichten.

Die Fohlen schrieben in einer knappen Mitteilung: „Torhüter Yann Sommer wird aufgrund einer im Pokalspiel in Darmstadt erlittenen Sprunggelenksverletzung (links) bis auf Weiteres nicht zur Verfügung stehen.“

Nati gibt leichte Entwarnung

In der Schweiz äußert man sich optimistisch, dass man zum Start der WM auf seinen Stammtorhüter zurückgreifen kann. Der Schweizer Torwarttrainer Patrick Foletti sagte gegenüber der Zeitung Blick: „ Wir sind informiert, haben uns mit Yann ausgetauscht und haben auch die Bilder der medizinischen Abteilung gesehen. Wir sind sehr zuversichtlich, dass er für die WM wieder hundertprozentig fit sein wird.“

Sommers Genesungsprozess wird man in der Schweiz und in Gladbach also mit bangen Blicken verfolgen. Es könnte für den Keeper ein Wettlauf mit der Zeit werden.