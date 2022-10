HSV: Jatta und Heyer fallen wochenlang aus

Der Hamburger SV muss im Aufstiegsrennen in den kommenden Wochen auf Offensivspieler Bakery Jatta und Rechtsverteidiger Moritz Heyer verzichten.

Der Hamburger SV muss im Bundesliga-Aufstiegsrennen in den kommenden Wochen auf Offensivspieler Bakery Jatta und Rechtsverteidiger Moritz Heyer verzichten. Beide Profis erlitten im DFB-Pokal-Spiel bei RB Leipzig (0:4) am Dienstag schwere Sprunggelenkverletzungen. Dies teilte der Zweitligist nach MRT-Untersuchungen am Mittwoch mit.