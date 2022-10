Anzeige

AEW: Großer Wrestling-Eklat um CM Punk mündet in Entlassung Wrestling-Eklat mündet in Entlassung

Ace Steel (l.) hat seinen Job bei AEW offenbar verloren © AEW

Martin Hoffmann

WWE-Rivale AEW zieht erste dauerhafte Konsequenzen aus dem Prügel-Skandal um Topstar CM Punk. Sein ebenfalls beteiligter Vertrauter Ace Steel muss gehen.

Nach langem und von viel Rätselraten begleiteten Stillschweigen kommt Bewegung in die Aufarbeitung des großen Wrestling-Eklats um Topstar CM Punk.

Wie der gut informierte Journalist Dave Meltzer berichtet, hat WWE-Rivale AEW die ersten dauerhaften personellen Konsequenzen gezogen: Punks langjähriger Vertrauter Ace Steel sei aus seinem Job als Producer entlassen. (NEWS: Alle Neuigkeiten zu AEW)

AEW entlässt CM Punks Vertrauten Ace Steel

Der am Prügel-Skandal beteiligte Steel habe am Dienstag offiziell seine Papiere bekommen, berichtete Meltzer in seiner Audioshow Wrestling Observer Radio. Es seien außerdem „viele andere Dinge im Gange“.

Das Aus für Steel heizt die Spekulationen an, ob auch Punks Ende bei AEW folgt. Schon vor Wochen berichtete Wade Keller vom Pro Wrestling Torch - ein weiterer, seit Jahrzehnten aktiver Branchenkenner -, dass wohl alles auf eine Abwicklung von Punks Vertrag hinauslaufe.

Der damals frisch gekürte World Champion Punk hatte Anfang September für riesigen Wirbel gesorgt, als er auf der Pressekonferenz nach dem Pay Per View All Out vier prominente Kollegen wüst beschimpfte: Ex-Champion Hangman Page - am Dienstag wegen eines schweren Ringunfalls bei der TV-Show Dynamite im Zentrum der Aufmerksamkeit - und die drei Liga-Mitgründer und -vizepräsidenten Nick und Matt Jackson (The Young Bucks) sowie Kenny Omega.

Eine wilde Backstage-Prügelei unter Beteiligung von Punk, den Jacksons, Omega und Steel war die Folge.

Hässlicher interner Konflikt beim WWE-Rivalen eskalierte

Nach übereinstimmenden Medienberichten soll Punk den ersten Schlag gesetzt haben, angeblich in einer selbst empfundenen Notwehr-Situation wegen der aufgeheizten Lage. Ligaboss Tony Khan hat - ohne es offiziell zu verkünden - alle Protagonisten der Prügelei suspendiert und externe Ermittler mit einer Untersuchung beauftragt.

Hintergrund der Verwerfungen ist ein persönlicher Streit zwischen Punk und Page, der Punk in einem gemeinsamen TV-Segment im Mai unabgesprochen als Heuchler und Intriganten porträtierte (was Punk ihm dann in gleicher Münze heimzahlte).

Page soll Punk unterstellen, verantwortlich dafür zu sein, dass Pages guter Freund Colt Cabana aus dem AEW-Programm entfernt und zur neu aufgebauten Schwesterliga ROH abgeschoben wurde (was Punk und auch Khan zurückgewiesen haben). Punk und Cabana waren früher selbst beste Freunde, haben sich dann aber in einem Konflikt um die teuren Prozesskosten eines gemeinsamen Rechtsstreits gegen WWE-Arzt Chris Amann böse zerstritten.

Omega und speziell die Bucks hat Punk wiederum auf dem Kieker, weil er glaubt, dass sie im Kontext des Konflikts mit Page rufschädigende Details über ihn an die Presse weitergegeben hätten. Mehrere Journalisten, unter ihnen der von Punk auf der PK persönlich angesprochene Meltzer, haben das dementiert.

AEW-Boss Tony Khan schweigt seit Wochen

Khan schweigt seit Wochen zum Thema, auch alle Angestellten der Liga sind dazu angehalten, angeblich vor allem wegen drohender juristischer Implikationen.

Bei Dynamite in den Nacht zum Mittwoch ließ nun schon aufhorchen, dass Omega und die Bucks wieder erwähnt wurden - ein Indiz für eine Rückkehr. Punk - laut unbestätigten Gerüchten mit einem bei All Out erlittenen Trizepsriss in jedem Fall noch lange weg - tauchte zumindest als Videoschnipsel in einem Clip über die Historie des ROH World Titles wieder auf.

Die Signale, dass die Angelegenheit intern geklärt ist, mehren sich also. Wann und wie weitere Neuigkeiten nach außen dringen, muss sich noch zeigen.

