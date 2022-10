Bundesliga: FC Schalke: Fan-Reaktionen zum Kramer-Aus

Nun also doch!

Lange haben die Schalker an ihrem Cheftrainer Frank Kramer festgehalten. Nach der 1:5-Klatsche im Pokal gegen die TSG Hoffenheim reagieren die Verantwortlichen der Königsblauen nun aber doch mit der Freistellung Kramers. Den Job in Gelsenkirchen hatte der 50-Jährige erst in diesem Sommer übernommen. (Kommentar: Kramer-Rauswurf löst die Probleme nicht)