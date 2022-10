Wrestling-Flop Renegade: Hulk Hogans vermeintlicher Erbe mit tragischem Ende

Dennoch trat Megastar Hulk Hogan in den Neunzigern vor die TV-Kamera des damaligen WWE-Rivalen WCW und verstieg sich in die Behauptung, dass der junge Wrestler Renegade der Mann sein würde, „der Hulkamania ins 21. Jahrhundert tragen wird“. Seine persönliche Erfolgsstory also, die die bis dahin größte Erfolgsstory im Wrestling überhaupt war.

Geplatzter WCW-Deal mit Ultimate Warrior führte zur Idee „Renegade“

Vom Stripper zur Wrestling-Hoffnung

Rick Wilson hieß der heute vor 56 Jahren geborene, damals 29-Jährige aus der Stadt Marietta in Georgia, drei Jahre zuvor in einem Nachtclub im Raum Boston fürs Wrestling entdeckt - Wilson war Mitglied einer männlichen Stripper-Gruppe.

Wilson verdiente sich stattdessen erste Sporen als Tarzan-artiger „Rio, Lord of the Jungle“, der bei Gastspielen für die Japan-Liga WAR auch schon auf bekannte Szenegrößen wie „Earthquake“ John Tenta, Ultimo Dragon und den jungen Lionheart alias Chris Jericho getroffen war.

Wer war der wahre Warrior? Verwirrung gab‘s immer wieder

Wilson bekam ein ähnliches Outfit, Gesichtsbemalung, wurde aufgefordert, Mimik und Gestik des Warrior zu kopieren, Hogans Manager Jimmy Hart komponierte ihm auch eine an die des Warrior angelehnte Einzugsmusik an der Grenze zum Eigenplagiat (Hart war auch der Mann hinter den WWF-Themes der Achtziger und frühen Neunziger).

Hulk Hogan versprach „ultimative“ Überraschung

Als Renegade dann zum Ring kam, gab es auch riesigen Jubel der Fans, die offensichtlich unter dem Eindruck standen, den echten Warrior mit neuem Namen zu erleben. Hogan hatte in einem Videoeinspieler zuvor zwar doch noch klargestellt, dass Renegade nicht der Warrior war - laut Berichten aus der Arena war die Audioqualität vor Ort aber so schlecht, dass es kaum einer mitbekam.

Schlechte Leistungen, Buhrufe - und ein schnelles Scheitern

Den Großteil der Fans konnte Renegade aber nicht für sich gewinnen, bei seiner Titelverteidigung gegen Orndorff beim Bash at the Beach 1995 wurde er von der Bühne gebuht. Zwei Monate später verlor der in längeren Matches überfordert wirkende Renegade den Titel wieder an Diamond Dallas Page und war danach nur noch einer unter Vielen.