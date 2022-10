DFB-Pokal: Seydel kam, traf und siegte - SV Darmstadt 98 besiegt Gladbach

Am Dienstag-Abend musste der 26-Jährige vorerst auf der Bank Platz nehmen. In der 73. Minute hatte das Warten aber ein Ende.

Seydel kam für Kempe und benötigte genau sechs Minuten für die Entscheidung. Nach Zuspiel von Mehlem setzte sich der knapp zwei Meter große Stürmer in unnachahmlicher Manier gegen Marvin Friedrich durch und versenkte das Leder im Kasten der Gladbacher. (NEWS: Alle aktuellen Infos zum DFB-Pokal)

Im Interview mit der ARD erklärte der Stürmer „ich weiß nicht, ob ich lachen oder weinen soll. Geil, dass ich das das Siegtor geschossen habe. Kurz danach hat es in den Oberschenkel reingezogen. Ich denke, es wird ein paar Tage dauern, es ist nichts Wildes.“

Dass Seydel es versteht, wie wichtig es ist in seinen Körper reinzuhören, verdeutlicht seine Verletzungshistorie. Erst in der vergangenen Saison fiel der Angreifer auf Grund einer Operation an der Achillessehne Monate lang aus.