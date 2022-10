LoL: Nach frühem Worlds-Aus - Roster-Knall bei G2!

Around the Worlds 2022 #5: G2 raus! Hat das Roster eine Zukunft? | League of Legends

Die Konsequenz, das frühzeitige Ausscheiden in der Gruppenphase, folgte auf dem Fuß. Damit blieb G2 Esports als einziges europäisches Team ohne einen Sieg gegen die beiden großen LoL-Regionen China und Korea. Sowohl Rogue (vs. Top Esports und DRX) als auch das ebenfalls in der Gruppenphase gescheiterte Fnatic (vs. T1) konnten Minimum einen Sieg gegen eines der asiatischen Schwergewichte einfahren.