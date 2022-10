Champions League, Frauen: FC Bayern - FC Rosengard LIVE im TV, Stream, Ticker

Die Frauen des FC Bayern starten in ihre Champions-League-Saison. Zum Auftakt wartet der schwedische Rekordmeister.

Am Mittwoch bestreiten die Frauen des FC Bayern ihr erstes Gruppenspiel in der diesjährigen Königsklasse. Die Gegnerinnen: Der FC Rosengard.

Doch das Spiel gegen den schwedischen Rekordmeister ist nur der Auftakt für das absolute Highlight: Das Spiel gegen den FC Barcelona, das am 7. Dezember in der Allianz Arena stattfinden wird. Der dritte Gegner in der Gruppe ist Benfica Lissabon. (Service: Spielplan der Women‘s Champions League)