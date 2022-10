WM: Flick verrät Fahrplan - Nominierung kurz vor Abflug

In gut einem Monat beginnt die WM in Katar. Bundestrainer Hansi Flick verrät seinen Zeitplan und gibt einen ersten Hinweis auf den Kader.

Bundestrainer Hansi Flick wird seinen Kader für die WM in Katar (20. November bis 18. Dezember) am 10. November bekannt geben. (NEWS: Alles Wichtige zur WM)

Der DFB-Kader wird sich am 13. November in Frankfurt/Main versammeln, tags darauf geht es für ein fünftägiges Kurz-Trainingslager in den Oman. Am 16. November findet dort die WM-Generalprobe gegen den Oman statt.