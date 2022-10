1000 Tage bis zu den World University Games 2025

Am Donnerstag sind es noch 1000 Tage bis zur Eröffnung der World University Games 2025 an Rhein und Ruhr.

Das Event der studierenden Top-Sportlerinnen und Sportler, einst Universiade genannt, reiht sich ein in die sportlichen Ereignisse in Deutschland und soll den Weg in die Zukunft internationaler Multisportveranstaltungen weisen.