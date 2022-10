U21 testet im November in Italien

Die deutsche U21-Nationalmannschaft bestreitet auf dem Weg zur EM 2023 einen Härtetest gegen Rekordeuropameister Italien. Das Team von DFB-Trainer Antonio Di Salvo ist am 19. November in Ancona zu Gast, Anstoß ist um 17.30 Uhr. Ein ursprünglich geplantes zweites Länderspiel wird es in diesem Jahr dagegen nicht mehr geben.