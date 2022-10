Karim Benzema gewinnt Ballon d'Or - die Krönung der umstrittenen Karriere einer Real-Ikone

Der Fußballolymp öffnet seine Pforten: Karim Benzema hat den Ballon d‘Or 2022 gewonnen und darf bei dieser Aufzählung nun in einem Atemzug mit Lionel Messi, Cristiano Ronaldo, Johan Cruyff und Franz Beckenbauer genannt werden.

Vergangene Saison wuchs der französische Nationalspieler über sich hinaus, 44 Tore und 15 Vorlagen - und das in 46 Partien. Hinzu kommen zahlreiche Titel: Meister in Spanien (+ Torschützenkönig), Champions-League-Sieger (+ Torschützenkönig) und die Trophäe im Supercup (+ Spieler des Spiels). (DATEN: Die Tabelle von La Liga)

Benzema ist der perfekte Stürmer. Sucht man ihn auf dem Platz, ist er meist dort, wo sonst niemand steht. Der 34-Jährige tut das, um seinen Mitspielern Freiräume zu kreieren. Trotzdem ist er eine Tormaschine. Mit 86 Treffern in der Champions League ist er der viertbeste Torschütze in der Geschichte der Champions League!

Dennoch - zu Ronaldos Zeiten wirkte kaum jemand so einsam im Kader der Madrilenen wie Benzema. Immer stand er im Schatten. Der Stürmer gilt nicht als typischer Glamour Boy, sondern als französisches Problemkind. (NEWS: Alle aktuellen Infos zu La Liga)

Karim Benzema: Aufgewachsen in Armut

Doch der Reihe nach: Geboren im Jahr 1987 in Lyon als Sohn eines Algeriers und aufgewachsen im Elendsviertel Bron, einem Vorort von Lyon, schloss er sich bereits in der Jugend Olympique an. Sein Vater schickte ihn aus Angst vor einer drohenden kriminellen Karriere auf das Internat des französischen Erstligisten.