F1-Pilot Lando Norris: "Max Verstappen ist der schlimmste Call of Duty Partner"

Weltbekannter Rennfahrer und Teilzeit-Gamer? Wir haben uns mit Formel 1-Fahrer Lando Norris zusammengesetzt, um über das neue Call of Duty: Modern Warfare II und Landos Verbindung zur Welt des eSports zu unterhalten.

Modern Warfare II steht vor der Haustür. Noch zehn Tage verbleiben, bis das Spiel für alle verfügbar ist. Auch McLaren-Fahrer Lando Norris hat einen besonderen Bezug zum Spiel.

SPORT1: Im Trailer „Squad Up“ zum neuen Call of Duty: Modern Warfare II gibt es eine Szene, in der du mit einem McLaren über einen Parkplatz driftest und einen Teil des Songs singst. Wie ist diese Zusammenarbeit zustande gekommen und was ist deine Verbindung zu Call of Duty?

Lando Norris: Call of Duty spiele ich schon seit vielen Jahren, ich liebe diese Spiele. Und dann, mit Covid, wurde das natürlich noch einmal mehr. Ich habe so viele Stunden während der Pandemie mit diesen Titeln verbracht. Als ich dann auch auf Twitch aktiver gestreamt habe, habe ich auch immer Geschenke mit Outfits oder anderen großartigen Dingen zum Spiel bekommen. Wir [der Entwickler und Lando, Anm. d. Red.] haben angefangen zu reden und ein paar Sachen zusammen zu machen. Dann haben sie mich gefragt, ob ich im neuen Trailer dabei sein will. Und ich war sofort dabei. Es ist eine einmalige Gelegenheit, die ganz Welt sieht das und man ist Teil von etwas Größerem.

Lando Norris: eSports? Mehr als ein Ausgleich

SPORT1: Ist Gaming oder auch eSports für dich eine Art Ausgleich zu deinem Alltag?

Lando Norris: Das würde ich schon so sagen, ja. Videospiele waren schon immer ein Teil meines Lebens. Zocken ist etwas, das ich gerne zum Abschalten mache. Call of Duty ist natürlich nicht gerade ein Spiel, bei dem man sich gut entspannen kann, aber es hilft mir, meine Gedanken weg von der Formel 1 zu bringen und Zeit mit meinen Freunden zu verbringen. Vor allem, weil wir viel reisen. Ich kann meinen Laptop überall mit hinnehmen und in meiner Freizeit spielen.

SPORT1: Das neue Call of Duty kommt am 28. Oktober raus. Hattest du schon eine Chance, in die Beta reinzuspielen? Welche Modi gefallen dir am besten?

Lando Norris: Leider nicht, die letzten Wochen waren sehr stressig in der F1. Ich habe mir die Streams und Events angeschaut. In nächster Zeit werde ich ein paar Tage freihaben, und dann wird das neue Spiel natürlich gespielt. Ich bin ein sehr kompetitiver Spieler, egal ob in privaten Lobbys oder im Warzone-Teil des Shooters. Auch eSports verfolge ich immer gerne, die World Championships zum Beispiel.

SPORT1: Was erwartet deine Community in den nächsten Monaten, wie oft werden wir dich in Runden des neuen Spiels sehen?

Lando Norris: So oft wie es geht natürlich. Ich hasse es, neue Dinge zu verpassen und nur zuschauen zu können. Sobald ich zu Hause bin, will ich mehr spielen. Es sind noch vier Rennen in der Saison und dann, im Winter, habe ich deutlich mehr Zeit.

Norris verrät seine Call of Duty-Freunde aus der F1

SPORT1: Vor dem Interview wurden wir gebeten, keine Fragen zu Formel 1 zu stellen. Diese eine muss ich jedoch loswerden: Wer in der F1 ist der beste Duopartner für Call of Duty?

Lando Norris: Haha, gute Frage. Ich habe tatsächlich mit vielen gespielt. George (Russell), Alex (Albon), Max (Verstappen) oder Charles (Leclerc). Manche von ihnen sind wirklich schlecht. Ich weiß auch, dass Lewis (Hamilton) und Sergio (Perez) ebenfalls zocken. Ich würde sagen, alle sind ganz ok. Am meisten Spaß hatte ich aber bisher mit Max. Es gab so viele unglaublich lustige Dinge und Momente. Das sind die Sachen, an die ich mich immer gerne erinnere. Wahrscheinlich einer der schlimmsten Team-Mates, den man haben kann – aber auch der unterhaltsamste.

SPORT1: Ist eSports für dich eine Richtung, in die du über die Jahre mehr Zeit investieren willst?

Lando Norris: Ich versuche immer, möglichst viel Zeit in Gaming zu stecken. Aber mein Leben ist natürlich die Formel 1. Trotzdem habe ich mein eSports Team, Quadrant. Damit bin ich immer zur Szene verbunden. Wir haben das große Ziel, den Traum, Teams in allen wichtigen Spielen an den Start zu schicken. Es gibt so viele Pläne und ich freue mich sehr darauf.

SPORT1: Was möchtest du den Fans des neuen Call of Duty: Modern Warfare für die letzten Tage vor dem Release auf den Weg geben?

Lando Norris: Ich freue mich sehr auf das neue Spiel. Es ist das beste Call of Duty, dass es je gab und ich kann es kaum erwarten. Das wird super!

SPORT1: Lando, vielen Dank für die Zeit und noch viel Erfolg!

Lando Norris: Alles Gute!

