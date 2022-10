Ski-Stars Mikaela Shiffrin und Aleksander Aamodt Kilde verraten Beziehungs-Details

Mikaela Shiffrin und Aleksander Aamodt Kilde sind das Traumpaar des Ski-Zirkus. In einem Interview geben sie nun intime Beziehungs-Details preis.

Die US-Amerikanerin und der Norweger haben nun im Liebes-Interview mit ServusTV Details ihrer Beziehung verraten. So sei es für beide kein Problem, in der Öffentlichkeit über ihre Gefühle zueinander zu sprechen, schließlich habe man laut Kilde „nichts zu verbergen“. (NEWS: Alles aus dem Boulevard)

Bereits vor acht Jahren lernten sich die 27-Jährige und ihr drei Jahre älterer Freund in einem Trainingslager in Chile kennen, gefunkt hat es aber erst viel später.

So war es ausgerechnet der unerwartete Tod von Shiffrins Vater im Februar 2020 , der beide einander näherbrachte. Damals erreichten die Skifahrerin viele Nachrichten, antworten wollte sie aber nur auf eine.

So holprig war das Kennenlernen mit Kilde

Zum ersten Date kam es dann unter Corona-Bedingungen in der Saison 2020/21. Nur ein einziges Mal trafen sich beide während des Weltcup-Winters. „Wir sind draußen mit unseren Masken spazieren gegangen“, erinnert sich Shiffrin zurück: „Wenn einer von uns Corona bekommen hätte...“

In einem Schaufenster prangte sogar ein Bild der beiden mit dem Slogan: „Liebe kennt keine Grenzen.“ Für Shiffrin und Kilde äußerst lustig. „Wir faden es witzig, weil niemand wusste, dass wir uns heimlich treffen.“

Shiffrin glücklich über ihre Beziehung

Für die zweimalige Olympiasiegerin ist die Liebe zu ihrem Freund eine große Überraschung. „Nach dem Tod meines Vaters waren die Gespräche mit Aleks eine Art Ventil für mich. Sie gaben mir ein bisschen Hoffnung, dass es wieder glückliche Dinge in meinem Leben geben wird.“

Glücklich ist sie inzwischen vor allem darüber, dass sie mit Kilde, der bei Olympia 2022 in Peking eine Silber- und eine Bronzemedaille gewann, einen Partner mit dem gleichen Berufsbild gefunden hat. „Es ist ziemlich cool, in so einer Beziehung zu sein“, freut sie sich über das gegenseitige Verständnis für die Verpflichtungen des jeweils anderen.