Weltcup in Berlin: Schwimmstars setzen Zeichen für Inklusion

Ein Zeichen für Inklusion beim Weltcup in Berlin © AFP/SID/RONNY HARTMANN

Die Schwimm-Elite setzt beim Weltcup in Berlin (21. bis 23. Oktober) ein Zeichen für Inklusion. Zum Auftakt am Freitag bestreiten acht Schwimmerinnen und Schwimmer von Special Olympics Deutschland gemeinsam mit den deutschen Startern um Olympiasieger Florian Wellbrock und vier internationalen Stars einen Wettbewerb in der Mixed-Staffel über 4x25 m.