CSGO: G.O.A.T. verlängert seinen Vertrag!

Ein argloser s1mple ist dabei einige Autogrammkarten zu unterschreiben. So weit, so gut. Nichts Neues für den mehr oder weniger als G.O.A.T. des Counterstrikes angesehenen ukrainischen Superstar. Tatsächlich liegt unter den Autogrammen versteckt aber ein Papier, auf dem groß und fett „3 Years“ draufsteht.

s1mple scheint dies nicht zu bemerken und unterschreibt auch darauf, auch weil er von Teamkollege Viktor „ sdy “ Orudzhev im entscheidenden Moment abgelenkt wird. Das Papier stellt sich am Ende als Vertrag heraus. Oh, welch Überraschung!

Wirklich ernst gemeint ist der Clip natürlich nicht, die Message dahinter bleibt aber trotz all der Inszenierung bedeutend: DER Superstar der Szene bleibt für drei weitere Jahre an NaVi gebunden.

CSGO: s1mple bis 2025

In Zahlen ausgedrückt bleibt der sich mit 25 Jahren im besten Alter befindenden s1mple also mindestens bis Ende 2025 beim ukrainischen Erfolgsteam.

Der Ukrainer ist seit 2016 bei NaVi. Am Ende des aktualisierten Vertrags wäre er somit neun Jahre Teil des Teams gewesen.

Neben duzenden Titeln mit dem Team ist er auch der einzige Spieler außerhalb des legendären Astralis-Rosters um Peter „ dupreeh “ Rasmussen, Andreas „ Xyp9x “ Hojsleth, Nicolai „ dev1ce “ Reedtz, Lukas „ gla1ve “ Rossander und Emil „ Magisk “ Reif, der in den Top6 der All-Time-Prize-Pool-Earnings steht. Ungefähr 1,6 Millionen US-Dollar hat s1mple alleine nur durch Preisgeld verdienen können.

Außerdem hält der Ukrainer den Rekord für die meisten HLTV-Event MVP-Titel mit 21 an der Zahl und ist der einzige Spieler, der es geschafft hat vier Jahre in Folge (2018-2021) entweder auf Platz 1 oder 2 der besten Spieler weltweit von HLTV gerankt zu werden. Auch in diesem Jahr steht er hinter dem französischen Ausnahmespieler Mathieu „ZywOo“ Herbaut auf Platz 2.