FC Schalke: Trennung von Trainer Frank Kramer nach Aus im DFB-Pokal

In der zweiten Runde musste sich der Revierklub nach einer desolaten Vorstellung gegen die TSG Hoffenheim am Dienstagabend mit 1:5 geschlagen geben. Zuletzt hatte es gegen den selben Gegner in der Liga ein 0:3 gesetzt. Kramer hatte den Job in Gelsenkirchen erst im Sommer übernommen. (DATEN: Ergebnisse und Spielplan der Bundesliga)