Snowboarderin Loch kehrt in den Weltcup zurück

Rückkehrerin Cheyenne Loch peilt WM in Georgien an © SNBGER/SNBGER/SNBGER

Rücktritt vom Rücktritt: Raceboarderin Cheyenne Loch kehrt nach mehr als anderthalb Jahren Pause in den Snowboard-Weltcup zurück. Nach sechs Podiumsplatzierungen in ihrer "ersten Karriere" will Loch in diesem Winter wieder angreifen und zur WM in Georgien. "Ich wurde vom Team mit offenen Armen empfangen. Das hat sich angefühlt, als wäre ich nie weggewesen", sagte die 28-Jährige vom Schliersee.

Im März 2021 hatte sie sich nach zahlreichen Verletzungen, darunter zwei Kreuzbandrisse, aus dem Weltcup-Zirkus verabschiedet. "Damals war ich an einem Punkt, an dem ich physisch und mental nicht mehr konnte. Ich war so viel verletzt. Hatte unter Belastung immer Probleme. Ich hatte das Gefühl, ich muss die Reißleine ziehen", sagte Loch, die zuletzt als Jugendtrainerin gearbeitet hat.

