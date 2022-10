Baseball: Yankees ziehen ins Play-off-Halbfinale ein

Die New York Yankees sind ihrem Traum vom 28. Titel in der Major League Baseball (MLB) einen Schritt näher gekommen.

New York (SID) - Die New York Yankees sind ihrem Traum vom 28. Titel in der Major League Baseball (MLB) einen Schritt näher gekommen. Der Rekordmeister setzte sich im Entscheidungsspiel des Play-off-Viertelfinals gegen die Cleveland Guardians mit 5:1 durch und entschied die Best-of-five-Serie mit 3:2 für sich.