WWE-Jungstar vor Degradierung? Money-in-the-Bank-Sieger Austin Theory taucht bei NXT auf

WWE hat in der Nacht zum Mittwoch angedeutet, dass Money-in-the-Bank-Sieger Austin Theory zu einem Wechsel in den NXT-Kader stehen könnte. ( NEWS: Alle Neuigkeiten zu WWE )

Austin Theory droht mit „Cash-In“ bei NXT

Der in den letzten Amtsmonaten von Ex-Boss Vince McMahon als von ihm handverlesener, kommender Topstar verkaufte Youngster tauchte am Dienstagabend bei NXT auf und drohte damit, seinen Koffer einzulösen, um den dort amtierenden Champion Bron Breakker zu beerben. (Austin Theory im SPORT1-Interview: So tickt Vince McMahons Auserwählter)