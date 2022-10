Leipzig-Trainer Rose schwärmt im Kroos-Podcast von Eberl: "Toller Chef"

Toni und Felix Kroos begrüßen in ihrem gemeinsamen Podcast „Einfach mal Luppen“ Leipzig-Trainer Marco Rose. Der schwärmt von seinem zukünftigen Vorgesetzten Max Eberl und ist überzeugt, dass dieser RB Leipzig besser macht.

In Gladbach arbeiteten Rose und Eberl bereits zusammen – nun hat sie das Schicksal bei RB erneut zusammengeführt. Trainer Rose zeigte sich im Kroos-Podcast „Einfach mal Luppen“ voller Vorfreude auf die nächste Zusammenarbeit mit Eberl. (NEWS: Alle aktuellen Infos zur Bundesliga)

Der 49 Jahre alte Eberl, der zuletzt das Champions-League-Gruppenspiel der Leipziger in Glasgow verfolgte, sei ein „ganz toller Mensch, absoluter Fachmann“ und darüber hinaus ein „toller Chef“, schwärmte Rose.

Schnelles Wiedersehen in der Königsklasse

Kommende Woche wird der Ex-Nationalspieler mit Real Madrid erneut auf Rose treffen. In der Gruppenphase der Champions League kommt es zum zweiten Aufeinandertreffen zwischen Real und Leipzig. (Champions League: RB Leipzig - Real Madrid, Mittwoch, 25.10., 21 Uhr im Liveticker)

Roses Dank an Kroos

Durch diesen Last-Minute-Treffer steht Leipzig nun einen Punkt vor Donezk in der Gruppe F und hat das Weiterkommen damit in der eigenen Hand.

Insgesamt zog RB-Coach Rose im Gespräch eine zufriedene Zwischenbilanz seiner ersten Wochen in Leipzig. Nach einem schwierigen Start mitten in der Saison habe man es „bis hierhin sehr ordentlich hinbekommen“, meinte der 46-jährige. Die Bilanz des Trainers in Leipzig: von 8 Spielen wurden 5 gewonnen, bei einem Unentschieden und zwei Niederlagen.