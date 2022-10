Wrestling-Horror: Große Sorge um AEW-Topstar Hangman Page - WWE-Leidensgenosse "betet"

Die darauffolgende Ansetzung des nächsten Titelmatches zwischen Moxley und Jungstar MJF für die Großveranstaltung Full Gear am 19. November trat in den Hintergrund.

Hangman Page landet gegen Jon Moxley böse auf dem Kopf

WWE-Leidensgenosse Big E schickt Gebete

Pages Landung und die darauffolgenden Szenen weckten böse Erinnerungen an Dramen wie das von Darren „Droz“ Drozdov, der nach einem Unfall in einem WWE-Match gegen D‘Lo Brown 1999 im Rollstuhl landete.

Via Social Media meldete sich auch WWE-Star Big E - der in diesem Jahr selbst einen lebensgefährlichen Ringunfall hatte und nach schweren Wirbelbrüchen noch nicht weiß, ob er seine Karriere fortsetzen kann . „Beten für Hangman“, kommentierte der frühere Champion.

AEW erlebte in diesem Jahr schon mehrere Kopfverletzungs-Dramen

Moxley vs. MJF steht für AEW Full Gear

Moxley betonte in einer spontanen Ansprache an die Fans genau dies, danach ging AEW wieder zum Story-Geschehen über, als Moxley Rivale MJF zu einem Match an Ort und Stelle herausforderte - der dann stattdessen verkündete, seinen bei All Out gewonnenen Pokerchip bei Full Gear einzulösen, um sich unter ausgeglichenen Bedingungen zu beweisen.