Bundesliga: 1. FSV Mainz 05 – 1. FC Köln (Freitag, 20:30 Uhr)

Am Freitag trifft der 1. FSV Mainz 05 auf den 1. FC Köln. Anstoß ist um 20:30 Uhr. Der FSV hat einen erfolgreichen Auftritt hinter sich. Am Samstag bezwang man den SV Werder Bremen mit 2:0. Am letzten Sonntag holte der FC drei Punkte gegen den FC Augsburg (3:2).