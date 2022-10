3. Liga: FSV Zwickau – Sport-Club Freiburg II (Freitag, 19:00 Uhr)

Nachdem es in den letzten vier Partien keinen Sieg zu verbuchen gab, will Zwickau gegen die Zweitvertretung des Sport-Club in die Erfolgsspur zurückfinden. Am vergangenen Samstag ging der FSV Zwickau leer aus – 2:3 gegen den 1. FC Saarbrücken. Letzte Woche gewann der Sport-Club Freiburg II gegen den SV Waldhof Mannheim mit 3:2. Damit liegt Freiburg II mit 18 Punkten jetzt im Tabellenmittelfeld.