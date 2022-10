DFB-Pokal: Schulterverletzung! Gladbach-Star Jonas Hofmann droht das WM-Aus

Bereits in der vierten Minute knickte Fohlen-Keeper Yann Sommer unglücklich um, als er eine Flanke der Lilien abfing. Der Schweizer machte in den folgenden Minuten zwar noch weiter, musste allerdings in der 13. Minute für Tobias Sippel ausgewechselt werden.

Doch die Sorgenfalten bei Gladbach-Trainer Daniel Farke wurden in der 25. Minute noch größer, Jonas Hofmann ging nach einem Zweikampf mit Tobias Kempe zu Boden und hielt sich an der Schulter. Für den Nationalspieler ging es zunächst weiter, aber auch er musste in der Halbzeit in der Kabine bleiben.