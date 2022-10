DFB-Pokal: Bochum wendet Blamage ab - Losilla erlöst Tabellenschlusslicht

Was macht der denn da? Riemanns Ausflug wird sofort bestraft

Der VfL Bochum hat gegen die SV Elversberg lange Mühe. Am Ende erlöst Anthony Losilla das Bundesliga-Schlusslicht.

Mit einem Lucky Punch hat der VfL Bochum eine Pokal-Blamage mühevoll abgewendet. Das Team von Trainer Thomas Letsch kam in der zweiten Runde beim Drittliga-Tabellenführer SV Elversberg zu einem glücklichen 1:0 (0:0) und erreichte zum dritten Mal in Serie das Achtelfinale. Für die Liga-Partie gegen Spitzenreiter Union Berlin muss aber eine gehörige Steigerung her.