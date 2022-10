EuroLeague: Bayern verpassen Revanche gegen Barcelona

In der Basketball-EuroLeague bleibt der FC Bayern auch im dritten Spiel sieglos. Der FC Barcelona ist wie in der Vorsaison zu stark.

Die Basketballer von Bayern München müssen in der EuroLeague weiter auf den ersten Sieg warten.

In einer Neuauflage des letztjährigen Viertelfinals unterlag die Mannschaft von Trainer Andrea Trinchieri dem spanischen Topteam FC Barcelona mit 73:84 (34:37). Mit drei Niederlagen aus drei Spielen stehen die makellos in die Bundesliga gestarteten Münchner am Ende der EuroLeague-Tabelle. (Service: Ergebnisse der EuroLeague)