DEL: Iserlohn mit Kantersieg bei Poss-Rückkehr

DEL-Tabellenschlusslicht Iserlohn Roosters hat beim Comeback von Greg Poss an der Bande gleich einen Kantersieg gefeiert. Am zwölften Spieltag der Deutschen Eishockey Liga (DEL) demontierten die Roosters im Kellerduell die Bietigheim Steelers mit 7:1 (3:0, 2:1, 2:0). Die Rückkehr des früheren Bundestrainers Poss an den Seilersee war erst am Montag bekannt gegeben worden. (NEWS: Alle Infos zur DEL)