WM 2022: Hiobsbotschaft für Frankreich-Star! Kante fällt nach Operation monatelang aus

N’Golo Kanté in die Bundesliga?

Weltmeister Frankreich muss bei der WM in Katar (20. November bis 18. Dezember) auf einen seiner wichtigsten Spieler verzichten.

Der 31-Jährige sei nach Konsultation eines darauf spezialisierten Arztes am hinteren Oberschenkel operiert worden. "N'Golo wird voraussichtlich vier Monate lang ausfallen", teilte Chelsea mit. Die WM beginnt in knapp fünf Wochen.

Bei der WM trifft Frankreich in der Gruppe D auf Australien, Dänemark und Tunesien. Am 9. November will Deschamps seinen Kader benennen.