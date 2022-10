Alle Infos zum NBA-Start: Wer sind die Favoriten? Welche Deutschen sind dabei?

Anzeige

In der Nacht auf Mittwoch startet die neue NBA-Saison. Welche Deutschen sind dabei, wer sind die Favoriten und welchen Spieler jagen alle Teams? SPORT1 hat alle Infos.

Es ist wieder soweit: In der Nacht auf Mittwoch startet die neue NBA-Saison. (NEWS: Alle aktuellen Infos zur NBA)

Zwei absolute Kracher-Partien bilden dabei den Auftakt. Die Boston Celtics, in der vergangenen Saison Finalteilnehmer, empfangen die Philadelphia 76ers. Zudem bekommt es Meister Golden State Warriors mit den Los Angeles Lakers zu tun.

SPORT1 hat die wichtigsten Infos zum NBA-Start.

Termine und Rahmendaten

Die 77. Saison in der besten Basketball-Liga der Welt steht in den Startlöchern. 82 Spiele hat jedes der 30 NBA-Teams in der Regular Season zu absolvieren. Der letzte Spieltag der Hauptrunde ist für den 9. April angesetzt. Am 15. April wiederum beginnen die Playoffs. Spiel eins der Finals ist für den 1. Juni terminiert.

Welche Teams sind favorisiert?

Ganz zu Beginn genannt werden immer wieder die Los Angeles Clippers. Ihr Superstar Kawhi Leonard ist nach einer einjährigen Verletzungspause zurück. Selbstverständlich gehört auch Titelverteidiger Golden State Warriors um Stephen Curry zu den engsten Favoriten. Genau wie die Milwaukee Bucks mit Giannis Antetokounmpo.

Interessant wird zu beobachten sein, ob LeBron James, Dennis Schröder und die Los Angeles Lakers ein Wort in Sachen Championship mitsprechen können. (DATEN: Ergebnisse und Spielplan der NBA)

Welche Deutschen sind dabei?

In der Saison 2022/23 sind sechs Spieler aus Deutschland in der NBA vertreten. Vor allem Dennis Schröder will mit den Lakers in die Playoffs und sich selbst für einen großen Vertrag empfehlen. Aufgrund einer Operation ist er zu Saisonbeginn aber erst einmal zum Zuschauen verdammt.

Die größten Chancen auf einen tieferen Play-off-Run wird wohl Maximilian Kleber haben. Bei den Dallas Mavericks, 2022 im Halbfinale, spielt er an der Seite von MVP-Kandidat Luka Doncic. Wunderkind Franz Wagner wird an der Seite seines Bruders Moritz bei Orlando Magic weiter Erfahrung sammeln. Hinzu kommen Isaiah Hartenstein (New York Knicks) und Daniel Theis (Indiana Pacers). Letzterer ist aber durchaus noch ein Kandidat für einen Wechsel.

Wer hat Chancen auf den MVP-Titel?

Luka Doncic, Giannis Antetokounmpo und der derzeitige Most Valuable Player Nikola Jokic zählen selbstverständlich zu den heißesten Kandidaten. Auch Stephen Curry dürfte wieder alles daran setzen, seinen bereits zwei MVP-Trophäen noch eine dritte hinzuzufügen. Auch Clippers-Star Leonard und Joel Embiid von den Philadelphia 76ers sind zu nennen. (DATEN: Alle Tabellen der NBA)

Welcher Spieler erhitzt die Gemüter?

Victor Wembanyama. Der Mann, den alle wollen. Das französische Supertalent von gerade einmal 18 Jahren dürfte 2023 in die NBA gedraftet werden. Und schon jetzt lecken sich sämtliche Klubs die Finger nach dem 2,21-m-Riesen vom französischen Klub Metropolitans 92, der auch technisch exzellent ist. Tanking dürfte für so manche Franchise zum Thema werden, um die Chancen auf den Youngster zu erhöhen.

Wer überträgt die NBA?

Der Streaminganbieter DAZN zeigt in der regulären Saison 182 Partien und dazu alle Spiele des sogenannten Play-in-Turniers. Danach gibt es mindestens eine Begegnung pro Play-off-Spieltag live. Die Finals überträgt DAZN dann komplett. Gleichzeitig können Fans mit dem NBA League Pass sämtliche Spiele live sehen.

