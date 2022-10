HBL: Füchse wochenlang ohne Shootingstar Gidsel

Die Füchse Berlin müssen wochenlang auf ihren Top-Neuzugang Mathias Gidsel verzichten. Wie der Handball-Bundesligist am Dienstag mitteilte, verletzte sich der dänische Rückraumspieler in einem Länderspiel an der Wurfhand und fällt voraussichtlich zehn Wochen aus. Eine Operation ist beim MVP des Olympiaturniers nicht nötig.