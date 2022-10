FC Bayern sollte gewarnt sein, Rüpel-Rechnung des FC Augsburg geht auf, meint SPORT1-Kolumnist Tobias Holtkamp

Ziemlich oft der Fall in dieser Saison: Wo Augsburg ist, ist Alarm. Auf dem Rasen und daneben. Steffen Baumgart, der Trainer des 1. FC Köln, ist am Sonntag fast explodiert vor Wut. (NEWS: Alle aktuellen Infos zur Bundesliga)

Zu viele Augsburger Attacken hatten in Baumgarts Augen mit Fußball nicht mehr viel zu tun. „Wenn eine ganz Bank aufspringt und so tut, als wäre es kein Foul“, erklärte er nach Abpfiff, „dann habe ich einfach ein Problem damit“. Baumgart war stinksauer. (BERICHT: FC bricht Bann, Baumgart pöbelt)

Am Mittwoch ist der FC Bayern zu Gast in Augsburg, im Pokal (DFB-Pokal: FC Augsburg - FC Bayern, Mi. ab 20.45 Uhr im LIVETICKER). Der Meister sollte gewarnt sein, das Ligaspiel hat der FCA in München mit 1:0 gewonnen.