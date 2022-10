Belgien-Star Nainggolan suspendiert - Antwerpen bestraft Rauchen auf der Bank

In Folge der kuriosen Aktion wurde der frühere belgische Nationalspieler von seinem Verein Royal Antwerp FC für unbestimmte Zeit suspendiert. Nainggolan hatte kurz vor der Partie seines Teams bei Standard Lüttich (0:3) eine E-Zigarette auf der Auswechselbank geraucht.

„Der RAFC hat ein Gespräch mit Radja Nainggolan über seine allgemeine Leistung geführt und darüber, wie bestimmte Verhaltensweisen auf den Verein und die Spielergruppe zurückfallen. Der Verein hat beschlossen, Radja auf unbestimmte Zeit aus dem A-Kader auszuschließen“, teilte der belgische Erstligist am Dienstag mit.

Dass Nainggolan bereits vergangene Woche für Schlagzeilen sorgte, nachdem er Medienberichten zufolge beim Fahren ohne Führerschein erwischt und kurzzeitig in Polizeigewahrsam genommen wurde, dürfte bei der Entscheidung des Vereins mitgewirkt haben.

„Es war völlig falsch“

In einer Instagram-Story entschuldigte sich der Routinier für die Aktion und erklärte, volle Verantwortung für sein Handeln zu übernehmen.

„Es tut mir sehr leid, was ich getan habe. Es war völlig falsch. Ich habe in dem Moment einfach nicht nachgedacht. Der Verein hat eine Entscheidung getroffen, die ich akzeptiere, auch wenn es mir sehr schwerfällt“, so Nainggolan.