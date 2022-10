Anzeige

Ballon-d‘Or-Frust bei Ronaldo: So schlecht wie seit 17 Jahren nicht - auch Messi abgeschlagen Ronaldo schlecht wie ewig nicht mehr

Der tiefe Fall von CR7 - Ronaldos Weg zum Bankwärmer

Lili Engels

Der fünffache Gewinner Cristiano Ronaldo wird beim Ballon d‘Or deklasiert. Schlechter lief es beim ehemaligen Superstar nur vor knapp 20 Jahren - doch auch für seinen Rivalen Lionel Messi ist es ein Tiefpunkt.

Da dürfte bei Cristiano Ronaldo mächtig Frust herrschen. (REAKTIONEN: Müller verneigt sich vor Mané)

Bei der Vergabe um den Ballon d‘Or 2022 ist der frühere Starspieler nur unter ferner liefen platziert worden, landete der 37-Jährige im Rennen um den prestigeträchtigen Preis, den Real Madrids Karim Benzema gewann, gerade mal auf Rang 20.

So schlecht hatte Ronaldo zuletzt vor 17 Jahren abgeschnitten - was denn auch in England, wo der Portugiese bei Manchester United passenderweise nur noch eine Statistenrolle einnimmt, großes Thema war.

Ballon d‘Or: Ronaldo nicht mal unter besten 15

„Er ist nach einem fragwürdigen Saisonstart in neue Tiefen gestürzt“, schrieb etwa die Sun. (NEWS: Alle Ergebnisse des Ballon d‘Or im Überblick)

Der Tiefschlag beim Ballon d‘Or, bei dem durch Benzema erst das zweite Mal seit 2007 ein anderer Spieler als Ronaldo oder Lionel Messi triumphierte, nachdem Luka Modric den Preis 2018 erhalten hatte, ist bezeichnend für die unrühmlich zu Ende gehende Karriere von CR7.

Bei United unter Coach Erik ten Hag spielt der viermalige Trophäen-Gewinner nahezu keine Rolle mehr. Am vergangenen Sonntag beim 0:0 gegen Newcastle United stand Ronaldo erst das zweite Mal in dieser Saison in der Startelf. (NEWS: Musiala und Bellingham gehen leer aus)

Doch der Stürmer blieb erneut blass, wurde in der 72. Minute ausgewechselt. In dieser Saison hat Ronaldo erst zwei Treffer auf seinem Konto - eins in der Europa League und eins in der Premier League, wo er gegen den FC Everton immerhin das 700. Klub-Tor seiner Karriere erzielte.

Auch Lionel Messi geht leer aus

Was Ronaldo vielleicht wenig trösten dürfte: Auch Dauer-Rivale Messi, der den Ballon d‘Or bereits sieben Mal gewonnen hat und damit Rekord-Preisträger ist, ging in diesem Jahr komplett leer aus. (NEWS: Mané schreibt doppelt Geschichte)

Mehr noch: Der Star von Paris Saint-Germain schaffte es nicht einmal auf die 30-köpfige Shortlist. Das war dem Argentinier zuletzt 2005 passiert.

