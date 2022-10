DFB-Pokal: Pyro-Alarm in Lübeck - Partie gegen Mainz 05 wird unterbrochen

Pokalfight, Flutlichtspiel und immer wieder Pyro-Alarm. In Stuttgart beim Spiel der Kickers und in Lübeck wurde ordentlich gezündelt. Während es in Stuttgart nach kurzer Wartezeit losgehen konnte, verzögerte sich der Wiederanpfiff in Lübeck (NEWS: Alle aktuellen Infos zum DFB-Pokal).