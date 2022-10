Tulovic startet 2023 in der Moto2

Doch ein deutscher Stammpilot in der kommenden Saison in der Motorrad-WM: Nach dem Abgang von Marcel Schrötter steigt Lukas Tulovic in die Moto2 auf.

Doch ein deutscher Stammpilot in der kommenden Saison in der Motorrad-WM: Nach dem Abgang von Marcel Schrötter zum Jahresende steigt der 22 Jahre alte Lukas Tulovic (Eberbach) in die Moto2 auf. Das teilte sein künftiges Team Liqui Moly Husqvarna Intact GP, das zur neuen Saison aus Intact GP und Husqvarna Motorcycles entsteht, am Dienstag mit. Das Team wird in der Moto2 und Moto3 an den Start gehen.