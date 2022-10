ARD-Thementag Katar am 14. November

Hitzlsperger ist in ARD-Reportage über die WM zu sehen © ARD/SWR/ARD/SWR/ARD/SWR

Die ARD hat den 14. November zum „Thementag Katar“ erklärt. Sechs Tage vor der Eröffnung der Fußball-WM im Wüstenstaat (20. November bis 18. Dezember) wird das Erste crossmedial und auf allen Ausspielwegen in Reportagen, Talks und anderen Formaten berichten.

In der Reportage "Thomas Hitzlsperger: Katar ? warum nur?" will der ehemalige Nationalspieler die umstrittene Vergabe des Turniers ergründen und die Arbeitsbedingungen auf WM-relevanten Baustellen in den Blick nehmen. Auch die heutigen Nationalspieler Manuel Neuer und Ilkay Gündogan sind als Gesprächspartner dabei.