DFB-Pokal. 2. Runde: Hoffenheim - Schalke, Darmstadt - Gladbach LIVE im TV, Stream, Ticker

Die zweite Runde des DFB-Pokals bietet bereits ihr erstes Endspiel - und zwar für Schalke-Trainer Frank Kramer. Darmstadt 98 will gegen Borussia Mönchengladbach ihr Pokalwunder aus dem Jahr 2013 wiederholen. In Braunschweig kommt es außerdem zum Derby mit dem VfL Wolfsburg.

Für Frank Kramer geht es am Dienstagabend in Sinsheim bei der TSG 1899 Hoffenheim um viel mehr als nur um den Einzug in das Achtelfinale. Es könnte Kramers letztes Spiel an der Seitenlinie für die Knappen sein. Bleibt eine überzeugende Leistung seiner Mannen aus, so wird Kramer im kommenden Ligaspiel bei Hertha BSC höchstwahrscheinlich nicht mehr auf der Trainerbank sitzen (DFB-Pokal: Schalke-Coach Kramer auf Bewährung - Warum die Bosse an ihm festhalten).