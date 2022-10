Anzeige

FC Bayern: Warum es sich lohnt, Nagelsmann zu nerven Bayerns Mr. Zuverlässig

Choupo-Moting

Eric Maxim Choupo-Moting wird beim Heimspiel gegen den SC Freiburg zum unverhofften X-Faktor für den FC Bayern. Trainer Julian Nagelsmann und seine Mitspieler geraten nach dem 5:0 ins Schwärmen. Ist der Angreifer als Dauerlösung auf der Neun denkbar?

Erst Bankdrücker, plötzlich X-Faktor!

„What a player, what a player“, sagte Sadio Mané mit einem breiten Grinsen, als er nach dem 5:0-Heimsieg des FC Bayern gegen den SC Freiburg auf die Gala-Vorstellung von Eric Maxim Choupo-Moting angesprochen wurde.

Anzeige

Ein Tor selbst erzielt, zwei weitere eingeleitet: Der Angreifer machte am Sonntagabend ordentlich Werbung in eigener Sache! Und hatte weiteren Grund zur Freude: Er und seine Familie feierten nach Spielende in der Players Lounge noch den Geburtstag von Sohn Liam (9), ehe sie um 22.44 Uhr in bester Laune die Arena verließen. (NEWS: Alle aktuellen Infos zur Bundesliga)

„Für Choupo freut es mich extrem“, sagte Leon Goretzka im Gespräch mit SPORT1. „Es war ja auch nicht immer ganz einfach für ihn in den letzten Wochen.“

FC Bayern: Choupo-Moting oft nur Joker

Der 33-Jährige hatte zuletzt wenig Spielzeit erhalten, war vor allem wegen der hohen Konkurrenz im Angriff meist nur als Joker von der Bank gekommen.

Doch weil gegen Freiburg Thomas Müller angeschlagen fehlte, Kingsley Coman seine Dortmund-Sperre absaß und Jamal Musiala nach seiner Corona-Infektion noch nicht fit für die Startelf war, erhielt er zum ersten Mal in dieser Saison die Chance von Anfang an in der Sturmspitze - und zeigte eindrucksvoll, dass er auch auf seine älteren Tage nicht nur als Kumpeltyp und Stimmungskanone von großem Nutzen für das Team von Julian Nagelsmann sein kann. (DATEN: Die Tabelle der Bundesliga)

Nagelsmann über Choupo-Moting: "Ist einer der besten Tänzer"

„Choupo hat es sich jetzt auch einfach mal verdient, zu spielen. Er trainiert seit Wochen richtig gut, haut sich voll rein. Und so hat er heute auch gespielt“, schwärmte der Bayern-Trainer nach dem Spiel von seinem Matchwinner.

Das schätzt Nagelsmann an Choupo-Moting

Was Nagelsmann besonders an Choupo-Moting schätzt: „Er ist ein Typ, der einem im Vier-Augen-Gespräch kommuniziert, dass er bereit ist. Er kommt öfters mal zu mir ins Büro und sagt, dass er spielen will. Das mag ich. Er hat eine gewisse Reife und Verantwortung. Ich sage dann: ‚Jetzt spielst du, also musst du jetzt auch liefern und nicht nur zu mir ins Büro kommen!‘ Und genau das macht er dann auch. Das sind einem die liebsten Spieler!“

Anzeige

So schwärmen Goretzka und Nagelsmann von 'Choupo'

Mega-Lob für Mr. Zuverlässig!

Weil Choupo-Moting neben seinem 20. Pflichtspiel-Tor auch noch viele Bälle gut festmachte und weiterleitete, Gegenspieler band und so Räume schuf, waren auch seine Offensivkollegen wunschlos glücklich.

„Ich sage es immer wieder, dass er in meinen Augen der beste Sohlenspieler ist“, lobte Serge Gnabry seinen Kumpel bei DAZN. „Er kann den Ball unglaublich gut mit der Sohle spielen.“

Choupo-Moting im DFB-Pokal in Startelf

Ob das reicht, um sich in der Startelf festzusetzen? Klar ist: Sind vorne alle Stars fit, muss sich Choupo-Moting mit der Rolle des Herausforderers begnügen - auch wenn er der einzige etablierte Neuner im Kader ist und das auch bis mindestens kommenden Sommer bleiben wird. (DATEN: Ergebnisse und Spielplan der Bundesliga)

Allerdings: Durch die angespannte personelle Situation, verschärft durch den wochenlangen Ausfall von Leroy Sané (Muskelfaserriss im hinteren Oberschenkel), dürften sich dem gebürtigen Hamburger bis zur WM noch weitere Startelf-Chancen bieten.

Die nächste sogar schon am Mittwoch in der 2. Runde des DFB-Pokals beim FC Augsburg. (DFB-Pokal: FC Augsburg - FC Bayern, Mi. ab 20.45 Uhr im LIVETICKER)

Am Dienstag auf der Pressekonferenz legte sich Nagelsmann fest: „Gegen Freiburg hat er ein Weltklasse-Spiel gemacht und wird morgen auch beginnen.“

Anzeige

Alles zur Bundesliga auf SPORT1:

Wie die Rummenigge-Brüder die Bundesliga prägten