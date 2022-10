Auf der Bank geraucht: Nainggolan suspendiert

Der ehemalige belgische Fußball-Nationalspieler Radja Nainggolan ist von seinem Klub Royal Antwerpen auf unbestimmte Zeit suspendiert worden. Das gab der Zweitplatzierte der belgischen Liga am Dienstag bekannt. Nainggolan hatte am Sonntag vor dem Spiel seines Teams gegen Standard Lüttich (0:3) auf der Bank eine E-Zigarette geraucht.

Die Szene wurde von TV-Kameras eingefangen. In den Tagen zuvor war der 34-Jährige Medienberichten zufolge zudem von der Polizei festgesetzt worden, nachdem er beim Fahren ohne Führerschein erwischt worden war.

Nainggolan lief in seiner Karriere unter anderem für die AS Rom sowie Inter Mailand auf und spielte 30 Mal für die belgische Nationalmannschaft, ehe er 2021 in seine Heimat zurückkehrte. Sein aktueller Klub wird vom Niederländer Mark van Bommel trainiert, der als Spieler 123 Mal für den FC Bayern München aktiv war und zuletzt mit mäßigem Erfolg den VfL Wolfsburg trainierte.