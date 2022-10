Premier League: Haaland abgemeldet - Anfield feiert Abwehr-Ass van Dijk

"An einem normalen Tag sollte man es gegen City nicht versuchen"

Der Sieg des FC Liverpool gegen ManCity bringt viele Gewinner bei der Klopp-Elf hervor. Besonders gefeiert wird ein Star, der zuletzt häufiger in der Kritik stand.

Wie dies bei knappen 1:0-Siegen so ist, stand bei all dem Lob insbesondere die Defensivreihe der Liverpooler im Mittelpunkt. Zuletzt oft als Schwachpunkt gescholten, zeigte sich der Defensivverbund gegen City hellwach und sattelfest.

Liverpool-Abwehr endlich auf der Höhe

Spektakuläre Aktion gegen Haaland

Zusammengehalten wurde die sichere Defensive von Leader und Abwehrchef Virgil van Dijk, der sich nach schwierigen Wochen in einer glänzenden Verfassung präsentierte. Erling Haaland (immerhin bereits mit 15 Saisontoren angereist) blieb gegen den Niederländer chancenlos. Lediglich eine Schusschance, die von Alisson zunichte gemacht wurde, verzeichnete der Norweger (64.).

Der 31-jährige van Dijk gewann 100 Prozent seiner Zweikämpfe, kam zudem auf sieben Klärungsaktionen und einen geblockten Schuss. Besonders spektakulär: in der 83. Minute antizipierte van Dijk eine direkte Hereingabe von Joao Cancelo und klärte diese per Kopf vor dem einschussbereiten Haaland. Eine ganz wichtige Aktion vom Abwehrchef!

Van Dijks Leistung hob auch Ex-Reds-Verteidiger Jamie Carragher nach dem Spiel bei Sky Sports hervor. Van Dijk habe die beste Leistung in seiner gesamten Zeit bei Liverpool gezeigt, so die Reds-Legende. „Ich habe Virgil van Dijk noch nie so wie heute gesehen. Er sah aus, als wäre er richtig heiß.“ Sein Trainer Jürgen Klopp bescheinigte ihm, ein „erstklassiges Spiel“ gemacht zu haben (NEWS: Alle aktuellen Infos zur Premier League).