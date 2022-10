Anzeige

Formel 1: Öffnet Haas eine Tür für Ricciardo? "Keine Scheu, mich anzurufen“ Öffnet Haas eine Tür für Ricciardo?

Ricciardo verkündet Aus bei McLaren

Lili Engels

Daniel Ricciardo wird seine letzten Rennen für McLaren bestreiten. Für 2023 hat der Australier kein Cockpit. Team Haas würde ihn mit offenen Armen empfangen, hinterherlaufen werden sie ihm aber nicht.

Es liegt an Daniel Ricciardo selbst!

Feststeht, dass der Australier nächste Saison nicht mehr für McLaren fahren wird. Nach zwei enttäuschenden Saisons ist der beliebte Sunnyboy aus Down Under derzeit für 2023 arbeitslos.

Nun muss er selbst entscheiden, ob er eine Zukunft in der Formel-1 haben möchte. Wenn er in der nächsten Saison Rennen fahren wolle, so die Chefs von Haas, muss der Fahrer das Team anrufen.

„Wenn er an uns interessiert ist, hat er keine Scheu, mich anzurufen. Ich werde ihm nicht hinterherlaufen“, sagte Günther Steiner, Teamchef von Haas, in einem Interview mit The Associated Press.

Haas und Williams haben jeweils noch einen Platz frei

Das Team Haas ist aktuell zusammen mit Williams das einzige Team, das für 2023 noch einen Platz frei hat. Es ist noch unklar, ob Haas Mick Schumacher übernehmen wird, die nächsten vier Rennen hat Schumacher noch Zeit, zu beweisen, dass er ein drittes Jahr auf dem Fahrersitz verdient hat.

"So macht die Formel 1 keinen Spaß mehr!"

Steiner sagte, dass noch kein Fahrer für das Cockpit neben Kevin Magnussen verpflichtet wurde und dass er kaum Kontakt mit Ricciardo hatte. Teameigentümer Gene Haas bestätigte der AP aber, dass Haas schon Gespräche mit anderen Fahrern über Schumachers Platz geführt hat. Ricciardo sei jedoch keiner von ihnen.

„Ich möchte, dass er zuerst für sich selbst entscheidet, was er tun will, bevor er sich zu etwas überreden lässt“, sagte Steiner. „Ich denke, er ist ein guter Fahrer und ich weiß nicht, wie er in die Situation gekommen ist, in der er jetzt ist, aber ich denke, er muss mit sich selbst ins Reine kommen und entscheiden, was er tun will.“

Steiner: „Für uns wäre er ein großer Erfolg“

Obwohl Ricciardo in der vergangenen Saison einen Sieg einfahren konnte, war er insgesamt eine große Enttäuschung bei McLaren und wurde ständig von seinem Teamkollegen Lando Norris überholt. Nächstes Jahr wird er durch seinen Landsmann Oscar Piastri, einen Rookie, ersetzt.

Dennoch scheinen seinen erfolgreichen Zeiten nicht vergessen. „Für uns wäre er ein großer Erfolg. Er war ein Rennsieger und jetzt ist er ohne Job“, sagte Steiner. „Er war erst letztes Jahr ein Rennsieger. Ich schätze ihn als Fahrer, ich habe keine Ahnung, warum er im Moment keine Leistung bringt. Das muss er selbst herausfinden.“

Was den freien Platz bei Williams betrifft, wo Nicholas Latifi nicht zurückkehrt, wird der Amerikaner Logan Sargeant am Freitag sein F1-Debüt geben. Sargeant ist ein Williams-Academy-Fahrer, der derzeit in der Formel-2 antritt.

