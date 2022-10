Valorant Champions Tour 2023: TenZ bleibt bei Sentinels

Die Sentinels konnten TenZ länger an sich binden © Riot Games

Trotz umschweifender Änderungen in der Valorant Champions Tour (VCT), bleibt einer der größten Stars der Valorant-eSports-Szene seinem Verein erhalten. Tyson „ TenZ “ Ngo bleibt dem US-amerikanischen Team Sentinels erhalten.

Der Valorant-Profi und Streamer hat einen neuen Vertrag unterzeichnet und wird für Sentinels in der umstrukturierten VCT 2023 antreten.

Sentinels und TenZ: Zurück zum Erfolg?

Zusammen feierten TenZ und Sentinels vor allem in der Saison 2021 große Erfolge. Dort konnten sie die ersten beiden Masters-Turniere gewinnen. Im Masters 3 und im abschließenden Champions Turnier reichte es jedoch über Mittelfeldplätze nicht hinaus.

Der Rest des Kaders klingt ebenfalls vielversprechend: mit Zachary „ zekken “ Patrone konnte ein vielversprechendes von XSET verpflichtet werden, Gustavo „ Sacy “ Rossi und Bryan „ pANcada “ Luna konnten von Vorjahres-Meister LOUD abgeworben werden. Auch der bekannte Streamer Michael „ shroud “ Grzesiek soll in dieser Spielzeit Teil der Mannschaft sein.

In der kommenden Saison wird die VCT in etwas anderer Form ablaufen. Sentinels gehören zu den nordamerikanischen „Riot Partners“, die während der VCT 2023 in einer von drei internationalen Ligen antreten werden.