The International 2022: Tundra und Gladiators ziehen in K.o.-Phase ein, Weltmeister wankt

Das The International 11 beschert uns das stärkste Europa aller Zeiten. Vier deutsche Spieler können in die K.o.-Runde vorrücken – das wäre Rekord!

Es ist wieder Zeit. Zeit, für das lukrativste eSports-Event des Jahres. Das The International 2022 fordert die besten Dota 2 Teams der Welt zum großen Kräftemessen heraus. Mit dem letzten Tag der Gruppenphase zeichnet sich ein klares Bild ab, welche Region die Nase vorn hat.

The International 2022: Top-Performance von Europa

Insgesamt haben es 20 Teams in die Gruppenphase der Weltmeisterschaft geschafft. Ganze sechs Teams stammen dabei aus der europäischen 1. Liga – Rekord! Ermöglicht hat dies der sogenannte „Last Chance Qualifier“. Hier haben sich Team Liquid und Secret die letzten verbliebenen Plätze gesichert, wodurch Europa so zahlreich wie keine andere Region vertreten ist.

An vier Spieltagen zeigte sich die dominante Position, die Europa innehat. Zum jetzigen Zeitpunkt haben es schon fünf Teams aus der Gruppen- in die K.o.-Phase geschafft. Tundra Esports, Team Liquid, Secret und OG treten im Winner Bracket an, weil sie sich unter die besten vier Teams ihrer Gruppe gespielt haben.