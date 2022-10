NBA: Luka Magic, Greek Freak und King James - die Topstars der Liga

Die NBA steht in den Startlöchern für die neue Saison. Auch in dieser Spielzeit dürfen sich die Fans wieder auf zahlreiche Topspieler freuen. SPORT1 zeigt die größten Sars der kommenden Spielzeit.

In diesem Sommer verwöhnten die deutschen Basketball-Cracks die Fans mit einer tollen Weltmeisterschaft. Dazu sorgten zahlreiche Trade-Geschichten für Unterhaltung in der Offseason.

Nun ist es aber endlich wieder soweit. Die beste Basketball-Liga der Welt geht in die 77. Spielzeit und hat auch in diesem Jahr wieder die größten Namen der Basketball-Welt versammelt. (DATEN: Ergebnisse und Spielplan der NBA)

Luka Doncic (Dallas Mavericks)

28,4 Punkte macht er im Schnitt in der NBA, in den Play-offs der Vorsaison trug er Dallas mit durchschnittlich 31,7 Punkten in die Conference Finals. Und „Luka Magic“ trifft dabei aus allen Lagen. Mit seinen 2,01 m setzt sich der Point Guard auch in der Zone durch und lässt es von außen fleißig Dreier regnen.