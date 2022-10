Florian Wellbrock freut sich auf Schwimm-Weltcup in Berlin

Florian Wellbrock blickt voller Vorfreude auf den anstehenden Weltcup in Berlin. Auch weil es für den Schwimm-Olympiasieger ein Heimspiel ist.

Schwimm-Olympiasieger Florian Wellbrock blickt voller Vorfreude auf den anstehenden Weltcup in Berlin (21. bis 23. Oktober).

„Auf so einen hochwertigen Wettkampf in der Heimat freue ich mich natürlich. Berlin ist für uns schließlich so etwas wie unser zweites Wohnzimmer“, sagte der 25 Jahre alte Goldmedaillen-Gewinner von Tokio.