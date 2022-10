Anzeige

FC Bayern: Nagelsmann verteilt Einsatzgarantie: "Auch morgen wird er spielen" - PK zum Nachlesen Nagelsmann verteilt Einsatzgarantie

Sané-Verletzung "macht die Situation für Nagelsmann einfacher"

SPORT1

Am Mittwoch ist der FC Bayern in der zweiten DFB-Pokal-Runde beim FC Augsburg zu Gast. Trainer Julian Nagelsmann stellt sich vorab den Fragen der Journalisten. Die PK zum Nachlesen

Der FC Bayern ist am Mittwochabend zu Gast beim FC Augsburg und kämpft ums Weiterkommen im DFB-Pokal. (DFB-Pokal: FC Augsburg - FC Bayern, Mi. ab 20.45 Uhr im Liveticker)

Mit einem starken Auftritt beim 5:0 gegen den SC Freiburg haben sich die Münchner wieder in Form geschossen. Mit den Augsburgern wartet nun aber ein unangenehmer Gegner auf den deutschen Rekordpokalsieger. Die Mannschaft von Julian Nagelsmann hat dies in dieser Saison bereits zu spüren bekommen. (DATEN: Ergebnisse und Spielplan des DFB-Pokals).

Anzeige

Nach dem Pokal-Aus in Runde zwei gegen Holstein Kiel in der vergangenen Spielzeit muss unbedingt ein Sieg her. Machen es die Bayern diesmal besser?

SPORT1 hat die Bayern-Pressekonferenz zum Nachlesen.

+++ Über die Kopa-Wahl +++

„Man hat eine Vereinsbrille auf. In meinen Augen haben Musiala und Bellingham aber eine bessere Saison gespielt als der Gewinner Gavi, der es auch gut macht. Er ist ein sehr guter Spieler, den ich für hochtalentiert halte. Ein giftiger Spieler. Er bringt eine gewisse Terrier-Komponente mit. Er hat viele Spiele gemacht für Barcelona. Bei Jude und Jamal ist es ein Kopf-an-Kopf-Rennen. Das muss man individuell entscheiden. Ich glaube, unverdient wäre es für keinen der drei, aber Gavi ist auch ein herausragender Spieler. Meiner Meinung nach haben Jamal und Jude aber eine bessere Saison gespielt.“

+++ Über Hernández +++

„Bei Lucas sieht es besser aus, aber es dauert noch. Wir müssen noch ein MRT machen. Er ist beschwerdefrei und ich würde mir für ihn wünschen, dass er vor der WM wieder fit wird. Er macht Fortschritte.“

+++ Über Rollenverteilung de Ligt und Upamecano +++

„Ich bin mit beiden sehr zufrieden. [Dayot Upamecano] hat großes Potential. Hatte nicht immer einen leichten Stand. Dieses Jahr ist seine Entwicklung Weltklasse. Hat sehr gute Lösungen. Defensiv ist er eh gut. Für mich auch ein Kandidat für die Nationalmannschaft, aber so stabil wie er ist keiner. Matthijs ist ein wichtiger Spieler. Er versteht, was er perfekt kann und was er nicht kann. Er ist sich seiner Rolle als Verteidiger sehr bewusst. Er coacht viel, er spricht viel und hat eine große Gewinnermentalität. Ich freue mich aber auch auf die Rückkehr von Lucas. Wir sind sehr gut aufgestellt.“

+++ Über Neuer +++

„Es ist keine bewusste Pause, sondern der Situation angepasst. Alles im Schulterbereich ist für einen Torwart ungünstig. Wenn du extreme Schmerzen hast, kannst du nicht so schnell reagieren. Als Torwart ist unmöglich seine Leistung abzurufen. Da macht es keinen Sinn, im Tor zu stehen. Bei einem Feldspieler wäre es einfacher. Wenn er keine Schmerzen hätte, würde er auch spielen.“

+++ Über Gnabry +++

„Er hatte einen sehr guten Saisonstart, dann einen kleinen Hänger. Sonntag war sehr gut, ähnlich wie bei der gesamten Mannschaft. Ich halte viel von ihm. Er war aktiv außer zehn Minuten nach der Pause, aber das gehört auch dazu. Ich kann nicht immer fordern, dass wir auf dem Gaspedal sind. Wenn er so spielt wie gegen Freiburg, wird er viele Minuten sammeln. Auch morgen gegen Augsburg wird er wieder spielen.“

Anzeige

+++ Über Schreuder +++

„Ist er nicht noch unter Vertrag bei Ajax? Ich hab Ajax nicht als ganz soften Verhandlungspartner kennengelernt. Er war ein herausragender Co-Trainer. Ein sehr unangenehmer Typ, er wollte immer gewinnen. Er ist auch hart in Ansprachen an die Spieler. Ganz toller Mensch. Inhaltlich finde ich ist er ein sehr guter Trainer. Er hat auch meinen anderen Co-Trainer mit nach Ajax mitgenommen. Würde mich freuen, wenn er in der Bundesliga landet.“

+++ Wie frustriert er über die Verletzungen ist +++

„Man kann nicht viel machen, wir versuchen alles. Bei Leroy war es keine Ermüdungsentscheidung, sondern ist in einer Abbremsbewegung passiert. Es ist ärgerlich.“

+++ Über Choupo-Moting +++

„Ich erlebe die Spieler in der Reha nicht so viel. Generell weiß ich, dass Reha das ungemütlichste Training ist. Er hat da immer gut gearbeitet. Menschlich ist er einer, der einfordert, der Dinge erklärt haben möchte. Einfach zu untermauern Spiele entscheiden zu können. Ich mag an ihm, dass er verantwortungsbewusst umgeht. Fußballerisch ist er herausragend. Hat eine gute Technik, einen guten Körper. Er ist einer der besten Tänzer, das sieht man auch auf dem Feld. Hat eine gute Finesse mit dem Ball am Fuß und einen sehr intelligenten Abschluss. Hatte Konkurrenz mit Lewy, die ist nicht mehr da. Er trainiert sehr gut und fleißig. Gegen Freiburg hat er ein Weltklasse-Spiel gemacht und wir morgen auch beginnen.“

+++ Nagelsmann über das frühe Pokal-Aus im letzten Jahr +++

„Das Thema nervt uns nicht mehr. Es sollt uns aber auf keinen Fall ein drittes Mal passieren. Gegen Gladbach ist alles geschrieben und berichtet worden. Wir haben das Ziel den DFB-Pokal zu gewinnen und natürlich ist es kein Thema, dass wir das dritte Mal in Folge ausscheiden wollen.“

+++ Wo seine Mannschaft steht +++

„Das ist sehr hypothetisch und schwer zu beantworten. generell war ich sehr gefrustet, weil wir gegen Augsburg viele Chancen nicht gut genutzt habe. Augsburg hat es auch gut gemacht. Ob es mega verdient war oder nicht, ist nicht entscheidend. Sie haben mir echten Stürmern gespielt. Sonst gehe ich davon aus, dass Enrico Maaßen es ähnlich machen wird wie im Bundesligaspiel. Freiburg war schon ein Gratmesser unsere eigene Leistung immer abzurufen, weil wir da immer unglaublich diszipliniert waren. Freiburg ist eine Mannschaft, die eine gute körperliche Präsenz hat. Morgen wird das auch gefordert sein. generell ist es schön, wenn eine Mannschaft nicht am Ende einer Entwicklung ist. Ich gehe davon aus, das der Punkt der Perfektion nie erreicht wird.“

+++ Über die Personalsituation +++

„Bei Manu ist es so, dass er nach wie vor Schmerzen hat. Da ist das Wochenende mit Hoffenheim angepeilt. Er wird schauen, wie eingeschränkt die Bewegung ist. Aber das werden wir auch kurzfristig vor Hoffenheim entscheiden. Das ist eine Gradwanderung. Am Ende kann nur entscheiden mit seiner Erfahrung. Da werden wir aber kein Risiko eingehen.

Bei Nou müssen wir gucken wie die verkrampfte Muskulatur reagiert bis morgen. Bei Leroy Sané ist es sehr ärgerlich. Es ist kein Riesen-Muskelfaserriss. Ich gehe von drei Wochen Ausfallzeit aus. Leider ist es so bei dem Rhythmus, den wir haben, dass man nicht davon verschont wird, dass solche Dinge passieren. Wir müssen schauen wie es verheilt.

Bei Thomas war es nicht geplant, dass er mitfährt. Er hat aber große Schritte gemacht. Nichts von Anfang an aber für den Kader. Wenn wir ihn einwechseln wollen, ist es möglich. Ich gehe nicht davon aus, dass es schlechter wird. Demnach wird er morgen mitfahren und auf der Bank Platz nehmen.“

Anzeige

+++ PK beginnt +++

Die Pressekonferenz hat soeben begonnen. Trainer Julian Nagelsmann sitzt auf dem Podium.

+++ Bangen um Manuel Neuer +++

Torwart und Kapitän Manuel Neuer fiel zuletzt aus, in der Liga gegen Freiburg stand Sven Ulreich zwischen den Pfosten. Wird der DFB-Keeper für das Pokalspiel wieder fit?

+++ Sané gegen Freiburg verletzt +++

Bayerns Offensivmann Leroy Sané glänzte gegen die Breisgauer, musste jedoch vorzeitig mit einer Muskelverletzung ausgewechselt werden. Wie lange Sané ausfallen wird, ist noch unklar. (REPORT: Die Folgen des Sané-Schocks)

+++ Herzlich Willkommen +++

Herzlich Willkommen zur Pressekonferenz des FC Bayern München vor dem Pokal-Duell gegen den FC Augsburg. Trainer Julian Nagelsmann tritt an und stellt sich den Fragen der Journalisten. Nach einer starken Leistung gegen den SC Freiburg haben sich die Münchner wieder in Form geschossen. Die Niederlage gegen Augsburg im September wird aber immer noch in den Köpfen von Nagelsmann und seiner Mannschaft stecken.