FIFA 23: Der Weg zur WM, Preisgeldern und mehr! So läuft die Global Series

Die kompetitive Saison in FIFA 23 ist offiziell gestartet. Wir verraten euch, wie die Global Series abläuft und zeigen, was sich innerhalb des 1-gegen-1-Wettkampfs alles verändert hat.

Die eSports-Saison in FIFA 23 hat mit dem ersten Spieltag des EA Sports Cups offiziell begonnen. Der teambasierte Wettbewerb markiert damit den Startpunkt der Global Series, die im kommenden Sommer mit der Neuauflage der drei Weltmeisterschaften (FeWC, FeCWC und FeNC) ihr Ende finden wird.

Doch der Weg bis hin zu den Finalturnieren, bei denen laut der FIFA in Summe insgesamt 1,2 Millionen US-Dollar an Preisgeld ausgeschüttet werden, ist lang. Wir verraten euch, wie das Jahr abläuft und was sich alles in der Solodisziplin verändert hat.

Fast jeder kann Weltmeister werden

Genau wie im letzten Ableger der Fußball-Simulation kann theoretisch jeder Weltmeister werden. Nach der Registrierung auf der Webseite der Global Series müssen sich die Anwärter auf den Titel innerhalb von Ultimate Team in der Elite Division des Rivals-Modus beweisen. Die besten Spieler können sich hierüber einen Startplatz bei einem der regionalen Online-Qualifier sichern. Trotz der Implementierung von Crossplay führt allerdings erneut kein Weg an der PlayStation 5 vorbei.

Je nach Größe der Region variiert die Anzahl der Teilnehmer. Europa führt die Liste mit 512 Spots an, jedoch erhält jeder weitere Spieler, der am Ende einer FUT-Season mindestens 2350 Skillpunkte aufweist, ebenfalls eine Einladung. Neu ist, dass Europa nicht länger in Zonen untergliedert ist, sondern als eine Gesamtregion gezählt wird. Somit können die deutschen Akteure bereits in den Online-Turnieren wieder auf die Konkurrenz aus Spanien, England oder dem skandinavischen Raum treffen.

Der Weg zum FIFAe World Cup

In vier FGS-Qualifiern werden schließlich Global Series Punkte vergeben. In Europa finden im Gegensatz zum Rest der Welt gar fünf Wettbewerbe statt. An der Struktur eines Turniers hat sich nichts verändert. Auf eine Swiss-Round folgt weiterhin eine K.o.-Phase im Single-Elimination-Bracket. Allerdings werden ab sofort vor dem Start der Knockout Stage schon 15 Punkte pro Sieg vergeben, um Konstanz zu belohnen. Der Gesamtsieger erhält weitere 400 Zähler sowie 15.000 US-Dollar (Europa).

Auf die Spieler mit den meisten Punkten nach dem 2. FGS-Qualifier, der Mitte Februar ausgetragen wird, wartet mit der Teilnahme am sogenannten Mid-Season Major eine besondere Überraschung. Genauere Details zu diesem neuen Event wird EA im späteren Verlauf der Saison preisgeben. Wer nach Abschluss der Online-Phase an der Spitze der Leaderboards steht, rückt in die Playoffs vor. Auch über eine Play-In-Stage sowie über Partnerligen und Events (z.B. die VBL) werden Plätze vergeben.

